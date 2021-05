Nintendo ha venduto oltre mezzo miliardo di console portatili

La portabilità è una caratteristica che Nintendo ha sempre saputo ben sfruttare nei suoi prodotti, arrivando addirittura a divenire la sovrana storica del settore. A ciò va aggiunta anche l’esclusività di titoli come quelli di Super Mario o The Legend of Zelda, da sempre un forte imput all’acquisto delle varie piattaforme della grande N. Pertanto non dovrebbe sorprenderci più di tanto il grande traguardo raggiunto dalla storica azienda giapponese: Nintendo, infatti, ha appena raggiunto la soglia del mezzo miliardo di console portatili vendute. Complimenti!

Il conteggio include tutti i dispositivi portatili che sono stati acquistati dai vari giocatori di tutto il mondo fino ad oggi, a cominciare dall’iconico Game Boy per giungere infine a Nintendo Switch, arrivando così alla cifra di poco più di 500 milioni di unità. Dando uno sguardo a questi dati, emerge che la console – portatile – più venduta di Nintendo è il Nintendo DS ( circa 150 milioni di unità), seguito dal Game Boy Color (118 milioni), mentre il terzo posto del podio è occupato dal Game Boy Advance (circa 80 milioni). In quarta posizione troviamo l’ibrida Nintendo Switch, che si sta dirigendo alla soglia di 80 milioni di unità vendute (versione Lite inclusa). Il Nintendo 3DS, invece, si piazza al quinto posto (75 milioni).

Considerando quanto siano “nuove” le console Switch, il fatto che finora siano state vendute quasi 80 milioni di unità è piuttosto impressionante, anche perché si tratta di un dato destinato a crescere visto che si trovano attualmente a metà del loro ciclo di vita. Senza contare poi Nintendo Switch Pro, la console di nuova generazione che si vocifera essere in arrivo, ma di cui non è stato ancora annunciato ufficialmente alcunché: certamente anche questo sarà un fattore che contribuirà ad aumentare i numeri. Ad ogni modo, vi terremo aggiornati!