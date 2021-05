The Witcher 3 Wild Hunt: nuovo trailer anteprima per la versione next-gen

Un nuovo trailer di anteprima di The Witcher 3 HD Reworked Project Next Gen è stato pubblicato online, mostrando delle novità arrivo per il popolare progetto di modding. Il nuovo video, che è stato condiviso su YouTube dal creatore del progetto Halk Hogan e fornisce un altro sguardo alle nuove fantastiche trame che saranno incluse nella versione Next Gen del progetto. The Witcher 3 HD Reworked Project è uno dei migliori aggiornamenti per il gioco di ruolo sviluppato da CD Projekt Red. L’ultima versione del progetto è la 12.0, e ha introdotto nel gioco ancora più texture di alta qualità. Di seguito le caratteristiche:

The Witcher 3: Wild Hunt è un gioco di ruolo open world ambientato in un universo fantasy visivamente sbalorditivo, pieno di scelte significative e conseguenze di grande impatto. In The Witcher, interpreti il ​​ruolo del cacciatore di mostri professionista Geralt di Rivia con il compito di trovare un figlio della profezia in un vasto mondo aperto ricco di città mercantili, isole pirata, pericolosi passi di montagna e caverne dimenticate da esplorare. Addestrati fin dalla prima infanzia e mutati per acquisire abilità, forza e riflessi sovrumani, i Witcher mantengono l’equilibrio nel mondo infestato dai mostri in cui vivono.

Caratteristiche Principali

Distruggi i nemici nei panni di un cacciatore di mostri professionista armato di armi potenziabili, pozioni mutanti e magia da combattimento

Dai la caccia a una vasta gamma di mostri esotici, dalle bestie selvagge che si aggirano per i valichi delle montagna, agli astuti predatori soprannaturali in agguato nelle ombre di città densamente popolate

Investi le tue ricompense per potenziare le tue armi e acquistare armature personalizzate o spenderle in corse di cavalli, giochi di carte, pugni

Trame dettagliate di altissima qualità che rispettano la tradizione e soddisfano gli standard del 2020

Migliori LOD degli oggetti (livello di dettaglio) e maggiore distanza di texture per alcuni oggetti

Materiali e shader appositamente personalizzati per tutti gli oggetti rielaborati

tutto coerente con l’originale Visione artistica CDPR

TThe Witcher 3 è ora disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Una versione current-gen del gioco, completa di supporto per il ray tracing, verrà lanciata quest’anno in tutto il mondo.