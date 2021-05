Mario Kart Tour: disponibile Bowser contro Donkey Kong

Qualche giorno fa Nintendo aveva annunciato il nuovo Team Rally in arrivo su Mario Kart Tour, il racing arcade per dispositivi mobile. L’evento è iniziato oggi 5 maggio e vede scontrarsi due squadre diverse, una capitanata da Bowser e l’altra da Donkey Kong. Questo nuovo tour vede ogni giocatore competere con una squadra, per collezionare il maggior numero di team token, e si riceveranno anche badge, monete e rubini. Selezionando Bowser si avranno determinati personaggi da scegliere (ad esempio Peach, Wario e Waluigi) selezionando Donkey Kong altri (come Mario, Luigi e Toad).

Per l’occasione è stato pubblicato il trailer, che mostra le novità che arrivano con il tour.