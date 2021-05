gamescom 2021 annunciata, sarà un evento solo only-digital

Come per l’anno scorso, anche la gamescom 2021 sarà un evento solo digitale, non ibrido.

La German Games Industry Association ha infatti deciso di organizzare la gamescom 2021 come evento completamente digitale. Questa decisione è stata presa dopo lunghe discussioni con partner ed espositori. Pertanto, gli organizzatori hanno tenuto conto della situazione attuale, in cui troppe aziende non sono in grado di partecipare a eventi fisici quest’anno a causa della situazione ancora difficile. In questo modo, soddisfano anche la forte esigenza dei partner di pianificare la sicurezza. Ciò significa che la gamescom 2021 si svolgerà esclusivamente in digitale e gratuitamente per tutti i fan della gamescom. Nel 2020, gamescom ha celebrato numerosi successi: oltre 100 milioni di visualizzazioni di video in tutti i formati e canali, più di 50 milioni di utenti unici da 180 paesi e 370 partner da 44 paesi. Basandosi su questo successo, l’offerta digitale viene ora ulteriormente ampliata.

Oliver Frese, Chief Operating Officer di Koelnmesse, afferma: “Insieme a The German Games Industry Association, abbiamo investito tutte le nostre energie nel rendere la gamescom 2021 in un formato ibrido possibile sia per i fan che per l’industria. Tuttavia, anche se il concetto ibrido è stato accolto molto bene dai partner, abbiamo dovuto riconoscere che la gamescom è ancora troppo presto per molte aziende del settore, a causa dell’affidabilità di pianificazione richiesta. Una cosa è assolutamente chiara: tutti coloro che sono coinvolti ora hanno bisogno di affidabilità nella pianificazione. Ecco perché quest’anno stiamo optando per una gamescom puramente digitale e, con tempi di consegna sufficienti, saremo in grado di offrire alla comunità dei giocatori un evento online ancora migliore alla fine di agosto 2021. gamescom 2020 e altre fiere come DMEXCO @home 2020 e h + h cologne @home 2021 sono la prova che possiamo farcela. Tutti i partner possono prenotare la loro partecipazione a partire da subito. “

devcom, la prima fonte di riferimento per gli sviluppatori e il loro ecosistema, presenterà anche un ampio programma online e fornirà all’industria dei giochi una piattaforma aziendale centrale. Diversi eventi di matchmaking di lavoro di un’intera giornata, come il popolare formato “Indies meet Investors and Publishers” format devcom Pitch it! o eventi speciali di matchmaking e pitching con gli stand della comunità internazionale di devcom saranno notevolmente ampliati. Un’altra nuova caratteristica è la chiara focalizzazione di devcom sui contenuti e l’ampio programma di conferenze nei primi due giorni, mentre dal mercoledì al venerdì sarà tutto incentrato sul business, il networking e la popolare esposizione digitale di devcom. Tuttavia, il lancio della nuova piattaforma B2B online gamescom biz sarà posticipato di un anno perché le sue funzionalità possono essere completamente implementate solo in un concetto ibrido. Il congresso della gamescom, la principale conferenza europea sul potenziale sociale, economico e culturale dei giochi, si svolgerà ancora una volta solo in formato digitale giovedì 26 agosto 2021.

Anche quest’anno Geoff Keighley e il suo team stanno lavorando per la gamescom: Opening Night Live ei preparativi sono già in pieno svolgimento. Lo spettacolo sarà spostato di un giorno quest’anno, a mercoledì 25 agosto 2021.

Geoff Keighley: “I fan dei videogiochi di tutto il mondo possono già aspettarsi l’Opening Night Live della gamescom quest’anno. Dopo il grande successo dello scorso anno, l’interesse degli sviluppatori è enorme per poter presentare le loro anteprime mondiali nell’ONL quest’anno e diventare così una parte importante della gamescom 2021″.