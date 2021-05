Hitman 3: nuovo trailer del DLC

Hitman 3, un gioco che offre una varietà di ambientazioni sandbox con un mondo incredibilmente dettagliato offrendo ampi spazi per soluzioni creative nelle missioni.

Come annunciato in una recente news, il 10 maggio, la stagione e il secondo atto del DLC Seven Deadly Sins del titolo prenderanno vita. La casa sviluppatrice ha rilasciato anche un nuovo trailer dove è possibile vedere i primi gameplay del nuovo DLC con un nuovo vestito elegante e una nuova missione di Esclation.

Ricordiamo che Hitman 3 è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One e PC