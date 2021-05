Hearthstone: disponibile la patch 20.2

Hearthstone si aggiorna alla versione 20.2, che porta novità soprattutto per la modalità Battaglia.

Si può infatti ora caricare in Battaglia con il nuovo tipo di servitore Verrospino, tre nuovi eroi e 17 nuovi servitori. Inoltre, sono disponibili i Mazzi Preforgiati, che consentono di aggiungere permanentemente un mazzo completo di una classe a scelta alla propria collezione.

Il 25 maggio arriverà anche un nuovo capitolo del Libro degli Eroi: si potrà scoprire la storia del leggendario Sciamano Orco nel Libro degli Eroi di Thrall.



AGGIORNAMENTO ALLA BATTAGLIA (4 maggio)

Un nuovo tipo di servitore è giunto in Battaglia: i Verrospino sono arrivati nella Locanda! L’aggiornamento dei Verrospino include la nuova meccanica delle Gemme del Sangue, tre nuovi eroi e 17 nuovi servitori.

Potete trovare ulteriori dettagli sui nuovi servitori nelle note della patch 20.2.

MAZZI PREFORGIATI (4-25 maggio)

Aggiungete permanentemente un mazzo completo di una classe a vostra scelta alla collezione con i nuovi Mazzi Preforgiati! I Mazzi Preforgiati sono disponibili per l’acquisto per un periodo di tempo limitato a partire ieri 4 maggio, attraverso il negozio di gioco e quello online a 19,99€; limite di uno per account.

LIBRO DEGLI EROI DI THRALL (25 maggio)

Dopo essere stato separato dalla sua gente in tenera età, Thrall ha dovuto lottare per trovare il proprio posto nel mondo e difendere i suoi alleati dai pericoli. Dalle nevi di Alterac fino alla soleggiata Kalimdor, il destino di Thrall è indissolubilmente legato a quello dell’Orda. Completando il Libro degli Eroi di Thrall otterrai come ricompensa una busta dello Sciamano, contenente solo carte Standard dello Sciamano!