Observer System Redux arriva in edizione retail

Oggi, il team di sviluppatori di giochi indipendenti, Bloober Team, e Koch Media, uno dei principali partner di publishing globali, annunciano l’uscita di Observer: System Redux, il pluripremiato thriller cyberpunk su PC, PS5, Xbox e per la prima volta su PS4 e Xbox One dal 16 luglio in versione fisica. La Day One Edition include il gioco, un artbook con copertina morbida e la colonna sonora.

Observer System Redux è la versione definitiva del titolo, ricostruito e migliorato per la nuova generazione. L’anno è il 2084. Il futuro si è rivelato molto più oscuro di quanto si possa immaginare. In primo luogo c’è stato il nanofago, una piaga digitale che ha mietuto migliaia e migliaia di vittime tra coloro che avevano potenziato i propri corpi e le proprie menti.. Poi è scoppiata la guerra che ha lasciato sia l’est che l’ovest decimati e in frantumi. Non essendo rimasto nessuno per rivendicare il potere, le società hanno preso il controllo e hanno istituito ognuna un proprio impero fondato sulla corruzione.

Tu non sei altro che uno strumento aziendale di oppressione, temuto e disprezzato, che hackera e viola gli angoli più reconditi delle menti dei sospettati. Sei la persona che si infiltra nei loro sogni, che mette a nudo le loro paure e che preleva qualsiasi elemento necessario per la propria investigazione.