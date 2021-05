World of Warcraft Burning Crusade Classic vedrà la luce nei prossimi mesi, dice Blizzard

World of Warcraft può tutt’oggi essere un piacere ancora da scoprire per molti neofiti della produzione (per quanto il numero possa essere effettivamente irrisorio, visto il brand di cui si sta parlando) o, ancora, può sancire il ritorno al grande piacere di giocare il titolo targato Blizzard come presentato agli albori. Tutto ciò, comunque, è possibile farlo grazie alla versione Classic dell’MMORPG più giocato della storia.

Già pubblicata da tempo la versione base, ora Activision Blizzard tenta di portare le varie espansioni, seguendo lo stesso modus operandi. La prima in ordine cronologico è Burning Crusade, la quale soltanto ieri è stata protagonista di un leak. Quest’oggi però, il team californiano ha voluto “chiarire” la cosa, dichiarando che la suddetta espansione sarà disponibile “nei mesi a venire”.

Non ci si poteva di certo aspettare un annuncio ufficiale o una data anche perchè, quando annunciata, venne accompagnata da una generica finestra di lancio nell’anno 2021. Ovviamente, GamesVillage vi terrà informati qualora novità per World of Warcraft dovessero affacciarsi sulla scena.