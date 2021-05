Psychonauts 2 si mostra in screenshot inediti

Recentemente, alcuni screenshot del platform Psychonauts 2 sono venuti a galla senza che il controllo del team di sviluppo, Double Fine Productions. Quest’ultimi però, hanno subito aggiustato il tiro, definendo le immagini uscite precedenti alla build attuale in sviluppo.

Continuando (in maniera divertente), poi, ha ben deciso di pubblicare tramite il proprio account Twitter delle vere e proprie immagini aggiornate dell’atteso titolo. Quelle che potete vedere in calce alla notizia sono screenshot a tutti gli effetti appartenenti alla build più recente e, cosa ancor più buona, risultano essere inedite.

Raz si mette in bella vista in questi scatti e, mentre lo ammirate, vi ricordiamo che Psychonauts 2 è attualmente previsto per quest’anno e, sebbene non vi siano informaizoni più precise, è comunque possibile che ne avremo a breve. Ci si potrebbe aspettare un annuncio nel mese di giugno, periodo dell’E3 al quale Microsoft ha già confermato la sua partecipazione.

Vi ricordiamo infine, che il platform è previsto per PC, Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation 4. Confermato l’arrivo su Xbox Game Pass dal day one.

So! These aren't really leaks but images from a back update but… https://t.co/5FoJo3D94U — Double Fine (@DoubleFine) May 4, 2021

If you wanted some new high rez stuff, you coulda just asked… pic.twitter.com/VFYzFU6Ep0 — Double Fine (@DoubleFine) May 4, 2021