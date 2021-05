Among Us: un’originale Collector’s Edition a breve disponibile per l’acquisto

Non servono descrizioni per Among Us, il titolo che (soltanto) lo scorso anno ha infranto record e che continua a macinare numeri su numeri, rendendosi disponibile, dopo l’arrivo su mobile e PC nel 2018, anche su console entro quest’anno. Per un gioco conosciuto negli angoli più remoti, è giusto aspettarsi una qualche specie di uscita particolare, no?

Proprio riguardo questo si ha in queste ore una deliziosa novità per tutti fan. Tramite Limited Run Games infatti, sarà a breve possibile acquistare una Collector’s Edition del titolo multiplayer targato InnerSloth a dir poco originale. A partire dalle ore 18.00 italiane del 12 maggio, si apriranno i preorder, disponibili fino al 27 giugno.

L’edizione in questione (di cui trovate le immagini in calce alla notizia) conterrà al suo interno quanto segue:

Pulsante d’emergenza funzionante che riproduce il suono di emergenza dal gioco;

Scatola da collezione progettata per mostrare il pulsante di emergenza funzionante;

Portaoggetti con disco fisico che include musica ambient dal gioco;

Custodia ufficiale Steelbook G2 Blu-ray con concept art e intervista;

Poster reversibile 18 x 24 pollici;

Codice di download di Steam;

Codice di download di Epic Store;

Insomma, è senza ombra di dubbio una Collector’s Edition coi fiocchi, soprattutto per i fan del gioco, i quali sicuramente si staranno ancora facendo fuori l’un l’altro in maggior numero e sulla nuova mappa. Among Us, ricordiamo, è attualmente disponibile su PC e sistemi mobile.