Il nuovo Superman di colore al cinema: ecco i registi in corsa

Superman tornerà a volare al cinema, ma stavolta sarà un personaggio di colore. La notizia non dovrebbe creare tanto clamore, soprattutto ai giorni nostri, ma la gente non sembra abbia preso bene la notizia di un nuovo film sull’Uomo D’Acciaio soprattutto dopo tutta la campagna social ‘Restore the SnyderVerse’ e Henry Cavill che non ha ancora ottenuto un nuovo film stand-alone dedicato al suo Superman.

Concentrandoci su questo nuovo progetto, il The Hollywood Reporter conferma che dovrebbe trattarsi di una versione di colore di Kal-El che arriverà sulla Terra da Krypton nel ventesimo secolo. La sceneggiatura è affidata a Ta-Nehisi Coates, e dovrebbe arrivare sulle scrivanie dei dirigenti della Warner Bros. entro dicembre. La pellicola – tanto per placare gli animi dei fan più accaniti dello SnyderVerse – sarà scollegata dall’Universo Cinematografico DC, più in linea con ciò che è stato fatto con Joker e prossimamente con The Batman.

J.J. Abrams produrrà il nuovo Superman tramite la sua Bad Robot ma non dovrebbe essere in corsa per la regia. Tra i nomi citati dal sito web troviamo Barry Jenkins, Steven Caple Jr., J.D. Dillard, Regina King e Shaka King. Non resta che scoprire cosa accadrà nei prossimi mesi.