Electronic Arts: acquisita Metalhead Software

“Tutti noi siamo giocatori di Super Mega Baseball, e abbiamo ammirato a lungo il lavoro del team di Metalhead. Si tratta di un franchise amatissimo e unico all’interno dei giochi sportivi, l’equilibrio e la profondità del gameplay, lo stile unico dei contenuti, lo rendono divertentissimo da giocare con gli amici. Non vediamo l’ora di supportare e investire nel team, così che possano continuare a creare sempre più giochi fantastici che divertano i fan in giro per il mondo. EA Sports continua a espandersi, e siamo profondamente eccitati di poter realizzare sempre più esperienze uniche e interattive che siano a metà tra lo sport e l’intrattenimento”

Electronic Arts sembra intenzionata a espandere sempre più uno dei suoi brand più noti, quello di EA Sports , e per farlo è passata all’azione. L’azienda ha infatti annunciato l’acquisizione del developer canadese Metalhead Software , la casa di sviluppo del franchise Super Mega Baseball , il cui terzo capitolo è atteso proprio per questo mese .

Dichiarazioni simili quelle di Scott Drader, cofondatore di Metalhead Software:

“Il nostro team ha lavorato duramente negli anni per perfezionare una formula che mixasse in modo unico uno stile arcade con un gameplay profondo e un’esperienza innovativa di multiplayer cooperativo e competitivo. In questo nuovo capitolo, siamo emozionati di fare leva sul potere e le disponibilità di EA per portare il nostro titolo a un pubblico più ampio e per fare qualche altro passo ambizioso nello sviluppo dei nostri prossimi titoli”