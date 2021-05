One Piece: ecco i risultati del Global Popularity Poll

Lo scorso gennaio, per celebrare l’uscita dello storico capitolo 1000 del manga di Eiichiro Oda, One Piece aveva indetto il primo Global Popularity Poll della sua storia ultraventennale, chiedendo a tutti i fan della serie in giro per il mondo quale fosse il loro personaggio preferito.

Dopo aver rivelato, sul finire di febbraio, i risultati parziali, continente per continente, della votazione, finalmente i fan hanno potuto scoprire quali tra gli innumerevoli personaggi creati da Oda nel corso degli anni siano stati i più votati e si siano guadagnati la corona di personaggio più amato di One Piece.

I risultati per ogni area geografica sono stati incrociati andando a generare la classifica definitiva dei personaggi più amati della serie di Oda:

al decimo posto troviamo Sabo . Comparso per la prima volta nel capitolo 583 del manga, il fratello acquisito di Luffy ed Ace è ora il numero due dell’organizzazione dei Rivoluzionari e possiede il frutto Mera Mera, il Paramecia che era stato di Ace

. Comparso per la prima volta nel capitolo 583 del manga, il fratello acquisito di Luffy ed Ace è ora il numero due dell’organizzazione dei Rivoluzionari e possiede il frutto Mera Mera, il Paramecia che era stato di Ace al nono posto c’è proprio Ace Pugno di Fuoco, il figlio di Gol D. Roger e fratello adottivo di Luffy, ex comandante della Seconda Flotta di Barbabianca, è l’uomo per il quale si è scatenato il conflitto di Marineford. La fama di Ace è ancora enorme, nonostante la sua ultima apparizione risalga ad anni fa

Pugno di Fuoco, il figlio di Gol D. Roger e fratello adottivo di Luffy, ex comandante della Seconda Flotta di Barbabianca, è l’uomo per il quale si è scatenato il conflitto di Marineford. La fama di Ace è ancora enorme, nonostante la sua ultima apparizione risalga ad anni fa all’ottavo posto troviamo invece Carrot , il membro della tribù dei Mink che si è messa in viaggio con Luffy e i suoi e sta valorosamente combattendo al loro fianco

, il membro della tribù dei Mink che si è messa in viaggio con Luffy e i suoi e sta valorosamente combattendo al loro fianco settimo posto invece per l’imperatrice delle piratesse Kuja, la bellissima Boa Hancock , l’ex membro della Flotta dei Sette che tanto ha aiutato Luffy prima del timeskip

, l’ex membro della Flotta dei Sette che tanto ha aiutato Luffy prima del timeskip il sesto posto è invece di Nico Robin , l’archeologa dei Mugiwara, l’ex Miss All Sunday della Baroque Works, sicuramente una dei personaggi più amati dai fan della serie di Oda

, l’archeologa dei Mugiwara, l’ex Miss All Sunday della Baroque Works, sicuramente una dei personaggi più amati dai fan della serie di Oda in quinta posizione si piazza invece Trafalgar D. Water Law , l’insostituibile stratega, l’alleato di Cappello di Paglia oltre che membro delle Undici Supernove

, l’insostituibile stratega, l’alleato di Cappello di Paglia oltre che membro delle Undici Supernove quarto si piazza Vinsmoke Sanji , il cuoco della ciurma di Cappello di Paglia, uno degli eredi di Vinsmoke Judge e del suo regno, il Germa 66. Sanji ha avuto il suo grande momento di gloria durante l’arco narrativo di Whole Cake Island, che ha svelato moltissimo del suo passato

, il cuoco della ciurma di Cappello di Paglia, uno degli eredi di Vinsmoke Judge e del suo regno, il Germa 66. Sanji ha avuto il suo grande momento di gloria durante l’arco narrativo di Whole Cake Island, che ha svelato moltissimo del suo passato in terza posizione c’è Nami , una dei primissimi compagni di Luffy nel suo viaggio e la navigatrice dei Mugiwara, da sempre tra i fan favourite del pubblico

, una dei primissimi compagni di Luffy nel suo viaggio e la navigatrice dei Mugiwara, da sempre tra i fan favourite del pubblico secondo è lo spadaccino più amato della serie, Roronoa Zoro , che proprio di recente ha iniziato a brillare di luce propria durante l’arco narrativo di Wano, e ha ricevuto un enorme power-up

, che proprio di recente ha iniziato a brillare di luce propria durante l’arco narrativo di Wano, e ha ricevuto un enorme primo infine il grande protagonista della serie, Monkey D. Luffy, il nostro eroe e il futuro Re dei Pirati, che intanto è già riuscito a diventare re dei nostri cuori

Insomma questa può essere considerata la lista di gradimento definitiva dei personaggi di One Piece, e anche se potrebbe sembrare scontata, con i grandi protagonisti che occupano le prime posizioni, è la voce del fandom dell’opera di Oda. E voi cosa ne pensate di questa lista? Avete votato il vostro personaggio preferito?