L’attacco dei giganti: ecco la cover art dell’ultimo volume

L’attacco dei giganti è senza alcun dubbio una delle più grandi serie manga e anime mai viste nella storia dell’industria, e con la sua serializzazione giunta alla fine lo scorso aprile sono già in molti i fan che sentono la mancanza dell’opera di Hajime Isayama (anche se non tutti ne hanno apprezzato il finale).

Nell’attesa del ritorno della quarta stagione della serie animata, firmata MAPPA, gli appassionati dovranno quindi accontentarsi dell’ultimo volume completo della saga. Intanto però Kodansha ha condiviso un’anticipazione succosa proprio su quest’ultimo tankobon, mostrando l’artwork che comparirà sulla copertina dell’ultimo volume, il numero 34, della saga, ed è in qualche modo una sorpresa.

Non ci sono infatti immagini orrorifiche, giganti mostruosi o scene sanguinose in questa illustrazione (che potete vedere in calce all’articolo), ma soltanto un panorama pacifico, sul quale si muovono i nostri protagonisti, ritratti da bambini, in un momento che sembra estremamente rilassato. Sulla sinistra si può scorgere Eren che tocca un albero, con Mikasa e Armin che sono i più vicini a lui, mentre dall’altro lato una serie di altri personaggi, tra cui spiccano Annie, Bertholdt, Rainer, Ymir ed Erwin Smith corrono proprio verso il protagonista.

Il volume 34 si aprirà così con un’immagine rassicurante, quasi dolce, come a voler stemperare la tensione e l’orrore di ciò che le pagine avranno in serbo per i fan.

Questa cover farà il suo debutto in Giappone a breve (uscirà infatti il 9 giugno), ma ci vorrà del tempo prima che arrivi al di fuori dei confini del paese del Sol Levante. Non c’è ancora una data ufficiale per l’uscita italiana infatti. Ma se volete recuperare gli ultimi capitoli del manga potete far ricorso al web: Crunchyroll ha reso disponibili tutti i capitoli de L’attacco dei giganti per i suoi iscritti premium!