Esport Gym: Tokyo dà il benvenuto alla prima palestra per il gaming

Se gli atleti possono allenarsi in palestra, perché non dovrebbero farlo anche i videogiocatori. Sicuramente è quello che hanno pensato le società nipponiche Tokyo Metro ed Esport Gecipe, che hanno fondato Esport Gym, la prima palestra al mondo destinata ai videogiocatori. Il nastro rosso verrà tagliato il prossimo 19 maggio!

Esport Gym permetterà a tutti i giocatori di allenarsi quotidianamente, con tanto di coach specializzati in tanti giochi destinati al gaming competitivo. I prezzi sono molto onesti: si parte da 13 dollari al giorno (massimo 3 ore), mentre chi vuole abbonarsi per un mese intero dovrà sborsare soltanto 50 dollari per l’abbonamento mensile. Il “personal trainer” invece costerà ulteriori 25 dollari per ogni ora in cui si usufruirà del servizio. Gli istruttori saranno tutte persone preparate, appartenenti a Crest Gaming e Glory Be Esports.

Ogni giocatore potrà utilizzare uno dei PC messi a disposizione dalla palestra, oltre a sedersi ovviamente su delle comodissime sedie da gaming. Tra i titoli presenti spiccano League of Legends, Rainbow Six Siege, Valorant e Identity V, ma ovviamente ognuno potrà allenarsi sul proprio gioco desiderato. Si tratta di un’idea davvero valida, che potrebbe essere replicata in ogni paese del mondo, persino in Italia.