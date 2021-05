Nintendo Laboratorio di Videogiochi annunciato su Switch

Avete mai sognato di creare un videogioco tutto vostro? Adesso quel sogno può trasformarsi in realtà con Laboratorio di Videogiochi, in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch l’11 giugno. Con questo nuovo software, che sarà disponibile nel Nintendo eShop in Europa, bambini e genitori – ma non solo! – possono divertirsi a creare e condividere i propri videogiochi. Laboratorio di videogiochi offre infatti divertenti lezioni guidate che insegnano le basi della programmazione visuale usando stravaganti creature chiamate Nodon. Il tutto senza che sia necessario avere già esperienza in materia! Per farvi un’idea dell’aspetto e del funzionamento dei Nodon, oltre a scoprire alcuni dei tipi di giochi che potrete creare, date un’occhiata al trailer in calce alla notizia.

I Nodon sono creature ricche di personalità che vi aiuteranno a creare i tuoi giochi dalle fondamenta. In Laboratorio di Videogiochi ne troverete decine, tutti dotati di una funzione specifica, e per realizzare i vostri giochi dovrai collegarli in vari modi. Per esempio, collegando tra loro il Nodon stick e il Nodon persona potrete dare vita a un personaggio dalle sembianze umane che puoi controllare con lo stick! In questo modo imparerete i concetti di base della programmazione di videogiochi in modo divertente e intuitivo. Potrete inoltre cimentarvi nella creazione di giochi di vari generi, da platform a scorrimento orizzontale a giochi di corse e persino sparatutto ambientati nello spazio!

Dopo aver avviato il gioco potrete muovere i primi passi tramite le Lezioni guidate. È al loro interno che farete la conoscenza dei Nodon e imparerete i fondamenti della programmazione visuale. Queste lezioni sono state concepite per risultare divertenti e intriganti, oltre che per adattarsi a qualsiasi livello di esperienza. Potrete apprendere i concetti in base al ritmo a te più congeniale e verificare i vostri progressi con checkpoint che chiederanno di mettere in pratica ciò che avrete imparato.

In Programmazione libera potrete dare libero sfogo alla vostra creatività sfruttando tutte le nozioni apprese. Questa modalità permette di passare dallo schermo di programmazione a quello di gioco semplicemente premendo un pulsante. In questo modo potrete collaudare la vostra opera al volo e osservarne il funzionamento.

Amici e parenti potranno inoltre scambiarsi le loro creazioni, via Internet o tramite una connessione in wireless locale. È un ottimo modo non solo per sfoggiare i propri progetti, ma anche per provare i giochi realizzati dagli altri. Attivando la modalità Programmazione libera potrete anche studiare in dettaglio la programmazione dei giochi creati da altri utenti e imparare qualcosa di nuovo!

Laboratorio di Videogiochi sarà compatibile con i controller Joy-Con, il Nintendo Switch Pro Controller e i comandi di Nintendo Switch Lite, ma chi lo preferisce potrà anche utilizzare un mouse compatibile collegandolo alla porta USB sulla base per Nintendo Switch. Laboratorio di videogiochi sarà disponibile in Europa dall’11 giugno, solo nel Nintendo eShop, al prezzo di 29.99 euro.