Outriders: problema dell’inventario parzialmente risolto

Tra tutti i bug presenti su Outriders che hanno afflitto dal suo lancio all’inizio di aprile, è ancora presente l’insidioso bug di cancellazione dell’inventario. A partire di oggi, i giocatori coinvolti dovrebbero iniziare a vedere il ritorno degli oggetti nell’ equipaggiamento, come ha annunciato lo sviluppatore Peaple Can Fly tramite subreddit del gioco.

Poco dopo che il loot-shooter è stato lanciato per tutte le piattaforme, alcuni sfortunati giocatori hanno effettuato l’accesso per scoprire che mancavano quasi tutte le armi e armature nell’equipaggiamento. Inoltre, alcuni di quei giocatori non sono stati nemmeno in grado di accedere come i loro personaggi.

Tuttavia tramite l’ultimo aggiornamento di Outriders, tutti questi problemi dovrebbero essere risolti finalmente, e i giocatori non si dovranno più preoccupare di questo problema.