Funselektor rilascerà il gioco di corse Art of Rally che sarà disponibile per Playstation 5 e Playstation 4 quest’estate. Sarà disponibile anche per altre piattaforme come Xbox Series, Xbox One, Switch annunciato in precedenza dallo stesso sviluppatore.

Ricordiamo che Art of Rally è stato lanciato per la prima volta per PC su Steam già a settembre 2020. Di seguito vi lasciamo al trailer del titolo.