Biomutant: nuovo gameplay video dedicato al combattimento e all’esplorazione

Tra tutte le grandi uscite di questo mese, certamente Biomutant è uno dei titoli su cui non vediamo l’ora di poter mettere le mani. Annunciato nell’ormai lontano 2017, questo inedito RPG open-world di Experiment 101 promette di offrirci un mix avvincente di esplorazione, combattimento e consequenzialità narrativa (o almeno, da quanto abbiamo potuto constatare fino ad ora). Ebbene, oggi abbiamo l’opportunità di dare uno sguardo più approfondito a due di questi aspetti, grazie alla pubblicazione di un nuovo video gameplay.

Il filmato (che potete trovare in calce all’articolo), che si aggiunge al trailer celebrativo di ieri in onore dello Star Wars Day, mostra ben 12 minuti di gioco e si focalizza principalmente sull’attività esplorativa e sulle dinamiche dei combattimenti. D’altronde, il titolo si presenta infatti come una combinazione di elementi TPS alla Rachet and Clank e combo alla hack-and-slash in stile Devil May Cry, a cui si unisce anche la presenza del tipico loot degli action RPG. Per non parlare poi del mondo di gioco, decisamente affascinante e ben curato e che potrà essere esplorato in diversi modi, vista la presenza di varie cavalcature e mech.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento! Nel frattempo, vi ricordiamo che Biomutant uscirà il 25 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam, GOG, Epic Games Store e Origin.