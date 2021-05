Shadow Warrior 3: confermata l’uscita su PS4 e Xbox One

Shadow Warrior 3, l‘ultimo capitolo della serie, sviluppato da Flying Wild Hog, si preannuncia già come un seguito che unisce umorismo ironico a un mix violenza e sangue. Oggi è stato rivelato che il sequel uscirà sia su PlayStation 4 che su Xbox One insieme alla versione per PC, annunciata in precedenza. La rivelazione è arrivata tramite un gameplay ricco di azione e presenta anche la nuova missione Doomsday Device. La scheda del titolo, che ha seguito il filmato, ha reso ufficiali i port delle console aggiunte, ribadendo che il gioco verrà lanciato entro la fine dell’anno in una data non ancora annunciata.

Per quanto riguarda il gameplay (che potete trovare qui), Shadow Warrior 3 conferma le battaglie spettacolari che si sono verificate nel suo predecessore del 2016, offrendo due minuti di azione adrenalinica e sembra portare il combattimento a un livello superiore. Una sezione del trailer mostra persino che l’agile protagonista usa un rampino per estrarre due mini guns dallo stomaco di un nemico, e li usa per uccidere gli avversari vicini. Lo sparatutto sembra incanalare il combattimento caotico di giochi come Doom e sarà senza dubbio uno dei titoli da tenere d’occhio per gli amanti degli sparatutto. Per coloro che hanno perso il suo annuncio lo scorso anno, Shadow Warrior 3 riporta il protagonista della serie Lo Wang in una nuova avventura. Questa volta, il personaggio sta collaborando con il suo ex nemico Orochi Zilla. I due combattono contro un antico drago che hanno involontariamente liberato dall’eterna prigionia.

Shadow Warrior 3 è solo una delle tante uscite che Devolver Digital ha attualmente in programma quest’anno, con l’editore che promette anche Boomerang X, Essays on Empathy, Sub Rosa, Weird West e Death’s Door. Sembra già essere un anno incredibile per l’azienda, che offre una varietà di giochi diversi in una vasta gamma di generi. Shadow Warrior 3 verrà lanciato entro la fine dell’anno su PC tramite Steam, PlayStation 4 e Xbox One.