Nintendo pubblica il rapporto trimestrale delle vendite

Nintendo ha annunciato gli aggiornamenti delle vendite di hardware e software, al 31 marzo 2021, nel suo ultimo rapporto finanziario trimestrale. Nintendo Switch ha ora venduto ben 84,59 milioni di unità in tutto il mondo. Questo è un aumento positivo rispetto ai 79,87 milioni di unità alla fine dello scorso anno. Degli oltre 28 milioni di unità vendute durante l’anno fiscale precedente, 20,32 milioni di unità erano il normale modello Switch, mentre i restanti 8,51 milioni di unità erano Switch Lite. Nintendo prevede che altri 25,5 milioni di unità Switch verranno vendute quest’anno fiscale, che terminerà il 31 marzo 2022, preparando così il lancio della Switch Pro (secondo i rumors).

Naturalmente, sono stati aggiornati anche i dati di vendita di alcuni dei giochi di grande successo di Switch. Ci si aspettava sempre che Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, l’ultima grande uscita di Nintendo per Switch, vendesse bene, non solo perché è un gioco di Mario, ma anche perché è davvero un buon gioco. Purtroppo, il titolo ha venduto solo 5,59 milioni di unità in tutto il mondo eguagliando le vendite di Super Mario 3D World per Wii U, che ha venduto poco più di 5,8 milioni di unità.

Animal Crossing: New Horizons, invece, continua ad essere un grande successo, con un totale di 32,63 milioni di unità, come anche Super Smash Bros.Ultimate che ha venduto oltre 23,8 milioni di unità in tutto il mondo e The Legend of Zelda: Breath of the Wild con vendite pari a 22,28 milioni di unità. Di seguito, trovate la classifica dei primi dieci giochi più venduti da Nintendo fino al 31 marzo: