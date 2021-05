Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread: in arrivo per tutte le maggiori piattaforme

Il developer Allods Team Arcade e il publisher MY.GAMES hanno annunciato con un trailer (che potete trovare in calce all’articolo) Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread, un nuovo action platform 2D ricco d’avventura in arrivo quest’anno – a data ancora da destinarsi – su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, nintendo Switch e PC tramite Steam.

Ispirato ai film d’azione anni ’80, il titolo combina il caos dei proiettili tipici dei platform run ‘n gun con un’esplorazione del mondo in stile metroidvania. Dovremo mettere in piedi una squadra di 4 eroi giocabili – l’americano Jeff Jefferson, l’agente sovietico del KGB Alexandra “Shura” Voron, lo scozzese Gavil Henry “Galahad” Gale e la sentinella Vartaxaklahun “Vortex” Paqarnusta – cambiare personaggio mentre siamo in movimento, potenziare le armi, affrontare boss impegnativi e prevenire così un’apocalisse.

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread racconta infatti la storia di un gruppo eterogeneo di agenti speciali, provenienti da tutto il mondo, che dovranno unirsi contro il genio del male Dr. Cread. Quella che sembra essere un’operazione di routine finisce con il trasformarsi presto in una missione per salvare il mondo: per farlo, occorrerà che i nostri eroi collaborino insieme, per salvare così l’antico patrimonio della remota isola paradisiaca dove il malvagio Dr. Cread ha stabilito la sua tana. D’altronde, per portare a compimento il suo piano di conquista del mondo, avrà bisogno di molto spazio per la costruzione della sua arma diabolica: un robot gigante altamente distruttivo. La nostra Last Brigade, dunque, non dovrà solamente occuparsi di sconfiggere gli scagnozzi del perfido dottore, ma dovrà anche imparare a padroneggiare una strana e antica tecnologia che ripone le sue radici proprio nella sperduta isola.

Sembra decisamente interessante! E voi, che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento! Nel frattempo, date un’occhiata alla nostra recensione di Metro Exodus Enhanced Edition.