Resident Evil Village: pubblicato il trailer (spoiler) di lancio

Dopo mesi e mesi di attesa trepidante, finalmente ci siamo quasi: Resident Evil Village (qui per la nostra recensione), il nuovo capitolo della celebre serie horror di Capcom, sarà disponibile a partire da domani 7 maggio per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Google Stadia. E proprio per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer di lancio (che potete trovare in calce all’articolo). Ma occhio agli spoiler!

Il breve filmato, infatti, mostra diverse scene inedite che provengono da momenti decisamente avanzati dello storytelling, pertanto sono ricchi di spoiler (fidatevi di noi di GamesVillage.it, che abbiamo avuto modo di giocarci), motivo per cui Capcom ha evitato di inserirle finora. Se volete dunque gettarvi totalmente alla cieca nella nuova avventura da brividi che Resident Evil Village ha in serbo per voi, non cliccate per nessun motivo sul pulsante play!