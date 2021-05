Mitrasphere: il nuovo rpg di Crunchyroll Games arriva per mobile in occidente

Crunchyroll Games, in collaborazione con lo sviluppatore Bank of Innovation, lancerà il gioco di ruolo fantasy cooperativo Mitrasphere per iOS e Android in occidente, ha annunciato l’editore. La pre-registrazione è ora disponibile per iOS tramite App Store e Android tramite Google Play. Mitrasphere Fist è stato lanciato in Giappone nell’agosto 2017 con 800.000 pre-registrati e da allora è stato scaricato sette milioni di volte. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del gioco:

Storia

Un mondo in cui un enorme mare ricopre i cieli: Mitrasphere. Esistono due mondi, a cavallo del cielo oceanico dal basso e dall’alto. Cristalli dorati piovono da un enorme albero che galleggia nell’oceano sovrastante. Il potere miracoloso che questi cristalli possiedono altera la vita di tutti e di tutto. Gli esseri viventi su cui cadono i cristalli incontrano uno dei due destini: una vita di ricchezze infinite o sofferenza inimitabile. Questi cristalli sono stati quindi chiamati Mitra, un nome che introduce sia la speranza che la sfortuna.

Questa è la storia di un villaggio i cui abitanti sono stati pietrificati e gradualmente si stanno trasformando in alberi. I protagonisti sono una ragazza ridotta in schiavitù le cui parole nessuno può capire, di un guerriero di un paese in rovina che ha perso l’orgoglio ed estranei di un altro mondo, il cui futuro preordinato segna il destino della terra. Quando i determinati scelgono di ribellarsi al loro destino, una bussola mostrerà loro la strada.

Caratteristiche principali