The King of Fighters XV: il nuovo trailer presenta la tigre e il dragone

The King Of Fighters XV, titolo di SNK, si è mostrato nel suo primo vero teaser trailer mozzafiato a gennaio, mostrando tutta la bellezza dei suoi combattimenti in 4k next-gen fin dal primo istante. Dopo la pausa in seguito all’annuncio di Chizuru durante il podcast Fighting Game Publishers Roundtable, gli annunci settimanali sono ripresi con la rivelazione di Andy Bogard. Il direttore creativo Eisuke Ogura, ha precisato che il titolo è migliorato molto sia dal punto di vista tecnico per la realizzazione per i modelli dei personaggi, per poter rendere il gioco più entusiasmante.

Una nuova settimana significa un altro nuovo trailer per The King of Fighters XV. Questa settimana, tuttavia, SNK sta cambiando le cose e pubblica un video con le caratteristiche non di uno ma di ben due personaggi: Ryo Sakazaki e Robert Garcia. Entrambi fanno parte di Team Art of Fighting insieme a King e costituiscono la quinta squadra nel gioco finora.

Ryo, soprannominato The Invincible Dragon e doppiato da Daiki Takakura, è in realtà il protagonista di Art of Fighting ed è stato ispirato da Ryu di Street Fighter. Robert Garcia viene soprannominato The Raging Tiger, ed è doppiato da Go Shinomiya. Per quanto riguarda gli stili di combattimento Ryo, usa il Karate e può lanciare proiettili di chi mentre sferra pugni molto veloci. Robert Garcia ha anche lui debuttato in Art of Fighting ed è stato il co-protagonista. Robert pratica anche lui il Kyokugenryu Karate e cerca di arrivare allo stesso livello di Ryo, utilizzando diverse tecniche combinate di calci veloci.

The King of Fighters XV è attualmente previsto per quest’anno, anche se una finestra di lancio e le piattaforme devono ancora essere annunciate. Finora, abbiamo ricevuto i trailer dei personaggi di Kyo Kusanagi , Iori Yagami , Chizuru Kagura, Joe Higashi, Andy Bogard, Terry Bogard, Yuri Sakazaki, Yashiro Nanakase, King, Mai Shiranui e Shermie.