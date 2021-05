Amazon annuncia Alexa Show Mode su PC Lenovo

Amazon ha presentato Show Mode, un’esperienza vocale interattiva per PC basata su Alexa, in esclusiva su una selezione di dispositivi Windows 10 Lenovo Yoga, IdeaPad e ThinkPad. Show Mode trasforma, automaticamente e senza costi aggiuntivi, il tuo PC Lenovo in uno smart display consentendoti di chiedere ad Alexa di aggiornarti sulle ultime notizie, di proporti brani musicali o di impostare un timer. Dai laptop convertibili ai notebook, la ricca e reattiva esperienza visiva si adatta ai diversi form factor dei PC di Lenovo. Show Mode dà una nuova vita al tuo PC consentendoti di svolgere più attività, anche quando non ci se seduto davanti. Basta dire “Alexa, apri Show Mode” o cliccare sul pulsante “Show Mode” nella App di Alexa sul PC per avviare l’esperienza.

Show Mode supporta molte delle tue funzioni preferite di Alexa e ti consente di chiederle informazioni su diversi argomenti, provare ricette, giocare, fissare appuntamenti, creare liste di attività, farti leggere il tuo audiolibro preferito con Audible e tanto altro. Inoltre, puoi facilmente controllare i tuoi dispositivi per la smart home compatibili o chiamare istantaneamente i tuoi contatti attraverso Drop-In, semplicemente usando la voce.

Alexa per PC ha una grafica eccezionale, display di grandi dimensioni, microfoni di alta qualità e la potenza di calcolo necessaria per restituire un’esperienza d’uso ricca e immersiva. Alexa for PC in Show Mode ti consente di trarre il massimo dal tuo PC anche quando questo non è attivo. Con l’esperienza ‘set it and forget it’ (imposta e dimentica) di Alexa in Show Mode, puoi parlare con Alexa su un grande schermo senza essere necessariamente davanti al PC e senza prendere il tuo smartphone. Con oltre 100.000 comandi, Alexa ti aiuta a trarre il massimo dalle attività che ami svolgere e a scoprire nuove possibilità che nemmeno immaginavi.

In collaborazione con Amazon, Lenovo aveva annunciato per la prima volta Alexa Show Mode sul top di gamma Lenovo Yoga Slim 9i in occasione di CES 2021. Collaborando con Amazon, Lenovo ha ottimizzato l’esperienza di Show Mode grazie all’abilitazione automatica quando il dispositivo è in standby, una migliore qualità dell’acustica e migliori prestazioni della batteria, traendo vantaggio dall’eccellente hardware dei PC Lenovo.