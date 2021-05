Mass Effect Legendary Edition: svelate le prestazioni e risoluzione su console e PC

Nel corso delle recenti ore, siamo venuti a conoscenza di qualche dettaglio in più su Mass Effect Legendary Edition, titolo che arriverà dal 14 Maggio 2021 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, eseguibile anche tramite il programma della retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Secondo quanto svelato nella giornata odierna, sono sbucati fuori le prestazioni e risoluzioni delle piattaforme precedentemente citate.

Su PlayStation 4 Standard, il gioco potrà optare tra i 1080p e 30 fps oppure 60 fotogrammi ma sempre 1080p. Mentre su PlayStation 5 si potrà optare tra i 60 fotogrammi al secondo in Quad-HD o 4K. Xbox One presenterà la risoluzione del 1080p tra i 30 e 60 fotogrammi al secondo in base alla modalità scelta, invece, Xbox Series X potrà vantare dei 60 fotogrammi al secondo in 4K o 120 in Quad-HD. Per ultimo ma non meno importante, è stato segnalato che la versione PC sarà possibile farla girare a 240fps.