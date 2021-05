PlayStation 5: un redesign all’orizzonte?

Stando a quanto riportato online, PlayStation 5 potrebbe subire un redesign. A svelarlo è una fonte che sarebbe collegata direttamente con TSMC, uno dei maggiori fornitori di chip e semiconduttori del mercato tech. Si tratterebbe di un cambio di design ancora non annunciato, dunque è bene precisare che al momento non ci sono conferme in merito, anche se nel corso delle ultime settimane questa voce girava già tra i dirigenti Sony.

Stando al report, non è ancora chiaro se il redesign riguarderà solamente l’aspetto esteriore della console oppure solo l’interno. Le fonti parlano della scelta di equipaggiare un processore a 6 nanometri, decisamente costosi di quelli a 5nm. Purtroppo al momento non ci sono ulteriori informazioni in merito, dunque sarà necessario attendere ulteriori notizie o smentite da parte di Sony. Secondo la fonte, infine, il redesign sarebbe atteso per il secondo o terzo trimestre del 2022, dunque non proprio nell’immediato.

Un eventuale cambio di design di PlayStation 5 potrebbe proprio porre fine alle scorte. Il problema infatti, oltre all’altissima domanda, è anche rappresentato da una carenza di semiconduttori, con le aziende produttrici come TMSC non in grado di aumentare la produzione. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni e aggiornamenti in merito, dunque restate sintonizzati con noi per non perdervi nessuna informazione in merito.

Taiwanese news outlet with spotty track record Digitimes: Sony aims for a PS5 redesign for 2Q or 3Q 2022: https://t.co/ASb1oWa3gM (paywall: and yes, I am subscribed)

It says the next PS5 will come with a "new semi-customized" 6nm CPU from AMD.

5nm is said to be too costly.

