Starfield: Jason Schreier allontana l’uscita nel 2021

Starfield è il classico elefante nella stanza. Annunciato da Bethesda tramite un breve teaser durante l’E3 2018, il reveal completo sembra essere ancora molto lontano. Gli ultimi rumor volevano un’uscita del gioco proprio quest’anno, soprattutto visto il matrimonio tra Bethesda e Microsoft ma secondo il noto (e affidabile) giornalista Jason Schreier questo non succederà.

Intervenuto durante il suo AMA (Ask Me Anything) su Reddit, Schreier ha dichiarato che il debutto di Starfield potrebbe non avvenire quest’anno. Non solo: stando al giornalista e insider dell’industria dei videogiochi la maggior parte dei titoli previsti per quest’anno non riuscirà a rispettare la finestra di lancio.

Schreier ne ha anche per l’E3 2021. Secondo la sua risposta, a causa del coronavirus, non si aspetta grandi sorprese alla kermesse di Los Angeles. Ovviamente il tutto è ancora da prendere con le pinze ma vista l’alta affidabilità del giornalista vi invitiamo a prendere queste dichiarazioni con qualche sicurezza in più rispetto ad altri rumor che spuntano sulla rete.

Voi cosa ne pensate? Pensate davvero che quest’anno sarà costellato di rinvii (anche eccellenti) oppure sperate ancora nell’uscita di diversi Tripla A (tra cui anche il nuovo progetto di Bethesda) entro il 2021? Fateci sapere la vostra opinione in merito con un commento alla notizia.