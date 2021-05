GWENT: il ritorno de Il Viaggio è ufficiale

GWENT si arricchisce con il ritorno de Il Viaggio. Ad annunciarlo ci ha pensato CD Projekt RED, con un comunicato stampa diffuso nel corso di queste ore. La modalità torna per celebrarel ‘inizio della quinta stagione, tramite l’aggiornamento dell’app per PC, ddispositivi Mac Apple M1, iOS e Android.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Viaggio è il sistema di progressione di GWENT, che va a premiare i giocatori mentre salgono di livello. Più si ottengono vittorie in partite delle modalità Standard, Season e Draft, più livelli si sbloccano. La quinta stagione offre oltre 100 livelli, con diversi premi a disposizione dei giocatori. Il nuovo atto sarà inoltre basato su Triss Merigold, una delle compagne di Geralt di Rivia.

Oltre al livello base de il Viaggio, CD Projekt RED ha annunciato anche un Premium Pass. L’acquisto permetterà l’accesso immediato alla skin neutrale di Triss Merigold, più premi da sbloccare, titoli, bordi animati e avatar. Per celebrare l’uscita de il Viaggio è stato anche diffuso un trailer, che potete trovare in calce alla notizia.

La nuova Stagione, che include appunto Il Viaggio, è già disponibile per tutti da provare sui dispositivi che supportano il gioco di carte ambientato nel mondo di The Witcher. La proverete? Fateci sapere le vostre opinioni in merito con un commento alla notizia.