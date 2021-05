Xbox Game Pass non genera ancora profitti

Pur avendo richiamato attorno a sé tantissimi giochi, Xbox Game Pass non riesce ancora a generare profitti. Lo ha svelato su Twitter Tom Warren, uno dei giornalisti tech più importanti e riconosciuti. Le dichiarazioni di Warren, divulgate via Twitter, sono state piuttosto chiare: al momento il servizio di casa Microsoft non riesce ancora a generare un introito per la società.

Le parole di Warren non sono ovviamente interpretabili e si basano su un dato oggettivo: durante l’ultima conference call con azionisti e investitori, Microsoft non ha mai dichiarato che Xbox Game Pass stia generando profitti. In caso contrario, invece avrebbe dichiarato il tutto agli shareholder. Ovviamente il servizio prima o poi diventerà sicuramente un’altra fonte di guadagni per la casa di Redmond ma al momento è tutto a vantaggio dei giochi (che vendono di più) e degli utenti (che giocano di più ad un prezzo minore).

Warren ha infine dichiarato che il servizio è in fase di crescita: costa dunque di più a livello di investimenti e per l’acquisizione di giochi. Naturale dunque che al momento non faccia registrare entrate, ma stiamo sempre parlando di un sistema particolarmente giovane. E voi siete abbonati al servizio? Oppure preferite acquistare ogni gioco singolarmente? Fateci sapere i vostri commenti in merito!

if Game Pass was a profitable service for Microsoft it would declare that profit and revenue to shareholders. It's not, as it's growth mode so it costs more in terms of investment, acquiring games etc, than the revenue returned from subs alone right now. But hey, I know nothing.

