Scarlet Nexus: pubblicato l’Opening Movie ufficiale

Bandai Namco non vede l’ora di far arrivare sul mercato il suo Scarlet Nexus e, per quanto il primo annuncio fosse stato fatto in lontanaza rispetto alla release, ormai siamo agli sgoccioli se si pensa al tempo che manca rispetto a quanto ne è passato da allora.

Tanto è il materiale divulgato dal publisher e proprio in queste ore ha anche pubblicato l’Opening Movie ufficiale della produzione in collaborazione con SUNRISE e ORAL CIGARETTES.

Potete trovare il suddetto e spettacolare video in calce alla notizia, mentre vi ricordiamo che Scarlet Nexus sarà disponibile dal 25 giugno per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, senza dimenticare che la serie animata, prodotta proprio da SUNRISE potrà essere guardata da quest’estate.

Inoltre, Le prenotazioni del gioco sono aperte! SCARLET NEXUS sarà disponibile nelle edizioni Standard, Deluxe e Guardian e ha un bonus pre-order, disponibile per le prenotazioni delle versioni digitali e presso i retailer partecipanti.

Scegli se giocare nei panni di Yuito o Kasane, due psionici con il potere della psicocinesi, ognuno con la propria storia e la propria missione. Completa le loro storie per svelare i misteri di un futuro “brainpunk” tra tecnologia e abilità psichiche.

In un futuro molto lontano, la scoperta di un ormone psionico all’interno del cervello umano, capace di dare alle persone poteri extra-sensoriali, ha cambiato il mondo. Tuttavia, all’alba di questa nuova era per l’umanità, una nuova minaccia è giunta dal cielo: schiere di folli mutanti noti come Estranei, affamati di cervelli umani. L’umanità, per sopravvivere all’arrivo di un nemico quasi del tutto immune alle armi convenzionali, è dovuta ricorrere a misure estreme. L’unica speranza per impedire lo sterminio del genere umano erano gli psionici, persone dotate di abilità extra-sensoriali straordinariamente sviluppate. Da allora, gli psionici sono stati selezionati e reclutati dalle Forze di Soppressione Estranei (FSE), l’ultima linea difensiva dell’umanità.