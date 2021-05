Bus Simulator 21: annunciata la data di lancio, collaborazione con Mercedes-Benz

Negli ultimi anni, i giocatori di tutto il mondo, dai veterani ai novizi, hanno constato la repentina e sconsiderata crescita dei titoli simulatori di ogni genere. Per quanto alcuni di questi probabilmente nascono più per un caso o per gioco, che per pura volontà di sfondare (sebbene alcuni lo abbiano fatto tranquillamente, basti vedere Goat Simulator), altri cercano di accaparrarsi la propria fetta di mercato, cercando di diversificarsi dalla massa e dal già visto, proprio come Bus Simulator 21.

Astragon Entertainment ha oggi annunciato che la nuova iterazione del suo simulatore di autobus ha chiuso l’affare per una collaborazione con il colosso tedesco Mercedes-Benz, pubblicando un video apposito e che trovate in calce alla notizia.

Le buone notizie però non finiscono qui. Infatti il team ha anche ufficialmente dato una data d’uscita per il titolo: 7 settembre 2021 per PC (tramite Steam), PS4 e Xbox One, affermando inoltre che arriverà più tardi sulle console di nuova generazione. Qui sotto trovate una lista con quanto sarà incluso nel prodotto.

30 autobus con licenza ufficiale di marchi noti in tutto il mondo, inclusi autobus urbani, autobus articolati, e-bus e un doppio piano;

Numerosi autobus Mercedes-Benz della serie Citaro e CapaCity e, per la prima volta, anche eCitaros!

Include due mappe enormi ambientate in America ed Europa;

Una serie di nuove funzioni, rielaborate ed estese;

Gameplay open world migliorato;

Modalità cooperativa online;

Vivi la quotidianità di un autista di autobus in due città esplorabili negli USA o in Europa. Guida fino a 30 bus su licenza ufficiale dei marchi internazionali, inclusi bus elettrici e a due piani. Porta a destinazione i tuoi passeggeri con puntualità e in sicurezza, da solo o in multigiocatore.

Con un mondo aperto migliorato, in Bus Simulator 21, i giocatori avranno l’opportunità di creare una propria compagnia di trasporti locale nella metropoli statunitense immaginaria “Angel Shores”, così come nella città europea “Seaside Valley”, e dimostrare le loro abilità di guida in autobus.

Con un numero enorme di modelli di autobus con licenza ufficiale e fedelmente ricreati, i giocatori possono guardare avanti per sperimentare la parte più ampia della popolare serie di giochi di simulazione in Bus Simulator 21. Grazie alla continuazione della partnership di successo con il famoso produttore Mercedes-Benz, gli appassionati di autobus possono ora per la prima volta mettersi al volante di e-bus con licenza ufficiale della serie eCitaro!