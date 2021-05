Remnant From the Ashes: in arrivo l’update per l’ottimizzazione su next-gen

Perfect World Entertainment e Gunfire Games, rispettivamente publisher e team di sviluppo dietro il souls-like Remnant From the Ashes, hanno in queste ore dichiarato la data d’uscita dell’update d’ottimizzazione per le versioni next-gen del suddetto titolo.

In arrivo in pochi giorni, esattamente il 13 maggio, la produzione prenderà vita sotto una nuova luce su PlayStation 5 e Xbox Series X, ove su entrambe sarà possibile scegliere tra le modalità 4K e 30 FPS o, aggiungendo anche la versione Xbox Series S, 1080p e 60 FPS.

Inoltre, GamesVillage vi ricorda che tale data è esattamente la stessa dell’approdo di Remnant From the Ashes su Xbox Game Pass per PC, come precedentemente annunciato. Attualmente, il titolo è disponibile su PS4, Xbox One e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

Come uno degli ultimi residui di umanità, partirai da solo oppure al fianco di un massimo di altri due giocatori per affrontare orde di nemici mortali e boss epici, cercando di ritagliare un presidio, ricostruire e poi riprendere ciò che è stato perduto.