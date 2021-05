Metro Exodus Complete Edition: svelata la data d’uscita della versioni console next-gen

Verso la fine dello scorso anno, vi avevamo lasciato con l’avviso da parte di 4A Games e Deep Silver che, entro il 2021, la Complete Edition di Metro Exodus sarebbe arrivata su next-gen. Ora però, siamo finalmente giunti a conoscenza della data, annunciata in queste ore dal publisher e dal team di sviluppo.

La nuova versione del FPS tratto dalla saga di romanzi (e diversa dalla Enhanced Edition, di cui trovate qui la nostra recensione), arriverà su Xbox Series X|S e PlayStation 5 il 18 giugno. Inoltre, fanno sapere gli sviluppatori, sarà possibile l’upgrade gratuito per chi è gia possessore delle versioni PS4 e Xbox One.

In cosa consiste tale edizione? Ve lo ricordiamo noi. Si tratta, ovviamente, del gioco base e in aggiunta entrambi i contenuti aggiuntivi, “I due colonnelli” e “La Storia di Sam”, entrambi piuttosto validi e diversi tra loro, volti a spiegare da occhi diversi le vicende di Metro Exodus.

Sam’s Story

Sam, un marine degli Stati Uniti presente all’ambasciata di Mosca prima del bombardamento, sogna da sempre di tornare alla sua terra natia e magari di trovare ancora vivi i suoi cari. Le possibilità sembrano scarse nei tunnel oscuri della metropolitana, ma quando gli Spartani scoprono che Mosca non è l’unica città ancora attiva dopo la guerra, la loro speranza non sembrava più una sciocca utopia.

Sam si allontana dall’Aurora in cerca di una via di ritorno verso casa, negli Stati Uniti, ma arriva a ciò che resta dei porti travolti da uno tsunami, tra edifici industriali in rovina e in quartieri residenziali a pezzi di Vladivostok. Inoltre, durante il suo viaggio Sam scoprirà che per sopravvivere avrà bisogno di ogni tattica possibile appresa finora, poiché i dintorni si dimostreranno più insidiosi di quanto immagina.

I giocatori plasmeranno il percorso di Sam attraverso questo paesaggio, mentre intraprendono un nuovo viaggio nel territorio desolato di una Russia post-apocalittica.

The Two Colonels

Al di sotto della superficie, sotto la città morta di Novosibirsk, il colonnello Khlebnikov torna a casa da suo figlio Kirill per la notte di capodanno.

Ma c’è qualcosa che non va: la melma continua a consumare le gallerie, gli attacchi dei mutanti sembrano aumentare sempre di più e la preziosa “”roba verde”” che protegge dall’avvelenamento da radiazioni inizia a scarseggiare. Per garantire la sopravvivenza, i vertici devono adottare delle misure drastiche…

Attraverso il viaggio e le esperienze di Khlebnikov durante i suoi ultimi giorni di vita a Novosibirsk, che il colonnello Miller ripercorre un anno dopo, in questo nuovo capitolo i giocatori ritroveranno il classico gameplay narrativo della serie di Metro, con una nuova arma, il potente lanciafiamme, gli ambienti claustrofobici e la solita tensione che fa rizzare i capelli.