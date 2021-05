Hood Outlaws & Legends: pubblicato un nuovo cinematic trailer per il lancio

Sumo Digital e Focus Home Interactive si preparano al lancio dell’interessante titolo “multiplayer only” Hood Outlaws & Legends, il quale mischia l’action stealth in un curioso PvPvE a suon di colpi per portare a casa un forziere pieno d’oro. Con l’arrivo del titolo per domani, è stato pubblicato una nuova cinematica che trovate qua in calce.

In un violento mondo medievale, sconfiggi le bande rivali in alcune intense rapine PvPvE multigiocatore. Agisci furtivamente senza farti scoprire o fatti strada combattendo in modo rumoroso e brutale, solo il migliore riuscirà a fuggire con il meritato bottino.

Hood Outlaws & Legends vedrà la luce il 7 maggio per coloro che hanno effettuato il preordine, ma sarà poi giocabile da tutti a partire dal 10 maggio su PC (tramite Steam), Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Ovviamente, aspettatevi una recensione nelle prossime giornate da parte della nostra redazione!