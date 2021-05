Anime: Mamoru Oshii spara a zero sui colleghi

Quando pensiamo alle personalità più importanti e pionieristiche nella storia dell’industria anime, il nome di Mamoru Oshii è uno dei primi che balzano in mente. Creatore di alcuni dei titoli più iconici della storia dell’animazione giapponese come Angel’s Egg, Patlabor 2 e soprattutto Ghost in the Shell, Oshii è universalmente riconosciuto come uno dei più prolifici registi nipponici.

In qualità di mostro sacro dell’industria dunque, è più che naturale che a Oshii vengano ogni tanto chieste le sue opinioni sullo stato dell’arte nel mondo degli anime e su alcuni dei suoi colleghi che si trovano maggiormente sulla cresta dell’onda. E in una recente intervista il regista non ha affatto risparmiato stoccate a nomi come Hideaki Anno (il creatore di Neon Genesis Evangelion), Mamoru Hosoda (autore dell’ultimo film animato giapponese candidato all’Oscar, Mirai) e Makoto Sakai (regista di Your Name e Weathering With You).

All’interno dell’intervista, rilasciata a Pia, infatti Oshii ha avuto una parola per tutti questi colleghi, a partire da Anno, reduce dal grande successo di Evangelion 3.0+1.0, definito “più un produttore che un regista” e del quale Oshii ha detto che “manca di contenuto”. Più nel dettaglio, il regista di Ghost in the Shell sostiene che Anno si concentri più sugli effetti visivi che sulla sostanza della storia che sta raccontando.

Oshii si è anche paragonato ad Hayao Miyazaki di Studio Ghibli, e ritiene di appartenere, come il regista premio Oscar, a “un’era andata” che voleva “opporsi alla società” grazie ai loro lavori:

“L’espressione e i contenuti sono cose differenti. Fare una messa in scena all’avanguardia o creare un nuovo stile non è la stessa cosa che avere un contenuto”

Oshii ha citato inoltre Makoto Shinkai e Mamoru Hosoda, sostenendo che entrambi hanno lo stesso problema di Anno, e mancano di contenuti:

“Per metterla su un piano diverso, non riesco a percepire quale sia il motivo fondamentale per cui creano dei film”

Non è la prima volta che Oshii condivide opinioni forti e divisive sul mondo degli anime, ma anche del cinema in generale, avendo esternato il suo sdegno di fronte a un film acclamato dalla critica come Joker di Todd Philips e Joaquin Phoenix.