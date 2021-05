The Division: Ubisoft annuncia l’espansione dell’universo del franchise

Ubisoft annuncia un aggiornamento sull’espansione dell’universo Tom Clancy’s The Division. Il lancio di Tom Clancy’s The Division nel 2016 ha segnato la prima nuova IP originale sotto il marchio Tom Clancy dal 2009 e ha superato molti record di vendite di Ubisoft. Il franchise ha proseguito il suo sviluppo con Tom Clancy’s The Division 2, che è diventato uno dei giochi di maggior successo del 2019 e la sua espansione del 2020, The Division 2: Warlords of New York, è stata la più attiva nella storia del gioco.

“Negli ultimi cinque anni, The Division è passato dall’essere un progetto ambizioso di Ubisoft a un franchise di fama mondiale con 40 milioni di giocatori unici”, ha spiegato Alain Corre, executive director di Ubisoft EMEA. “Siamo molto orgogliosi per quello che i nostri team hanno raggiunto con questo franchise e con l’incredibile universo che hanno creato. Il suo potenziale e la sua profondità ci danno la possibilità di esplorare nuovi, eccitanti contenuti che ricompensano sia i fan di lunga data di The Division che i nuovi arrivati”.

Come parte di questa espansione della serie, Ubisoft oggi ha presentato Tom Clancy’s The Division: Heartland, un nuovo gioco free-to-play ambientato nell’universo di The Division. Il suo sviluppo è stato guidato da Red Storm Entertainment, uno studio con stretti legami con le licenze di Tom Clancy, che ha anche lavorato su The Division e The Division 2. The Division Heartland sarà un’esperienza di gioco stand-alone per PC, console e piattaforme cloud nel 2021-22. Ubisoft ha annunciato anche la disponibilità di The Division su mobile, per portare l’universo a un pubblico ancora più grande. Maggiori dettagli su questo progetto saranno condivisi in seguito.

Infine, The Division 2 avrà nuovi contenuti grazie a un aggiornamento che uscirà più avanti nel 2021. Ubisoft Massive, con il supporto di Ubisoft Bucharest, conduce lo sviluppo di questi nuovi contenuti che includono una nuova modalità e nuovi metodi per il livellamento degli agenti, con una particolare attenzione all’aumento della varietà e alla fattibilità. Maggiori dettagli su questo nuovo aggiornamento verranno rivelati più avanti nel tempo.

The Division espande anche la sua offerta transmediale, con il film con Jessica Chastain e Jake Gyllenhall, in sviluppo con Netflix. Ispirato dagli eventi del gioco originale, il film sarà diretto da Rawson Marshall Thurber. Inoltre, The Division ha annunciato la pubblicazione di un romanzo originale pubblicato da Aconyte. La storia è ambientata dopo gli eventi di The Division 2 ed esplorerà come l’Epidemia influenza diverse regioni degli Stati Uniti mentre gli agenti combattono per assicurare le vie di approvvigionamento. Ulteriori informazioni sui contenuti transmediali di The Division saranno rilasciate nel corso dell’anno. Intanto, la versione PlayStation 5 del secondo capitolo presenta diversi problemi.