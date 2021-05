My Hero Academia: primo sguardo ai nuovi costumi del film

Il 2021 si sta rivelando l’anno magico per Kohei Horikoshi e per la sua opera, My Hero Academia. Con il manga che ormai è entrato nel suo arco narrativo conclusivo, la quinta stagione dell’anime (attualmente disponibile in simulcast su Crunchyroll) che si sta affermando come uno dei principali show in Giappone e la mostra speciale, preparata in occasione del quinto anniversario dell’anime che sta facendo faville, il franchise che ha come protagonista Izuku Midoriya sta vivendo il suo momento d’oro.

E sull’onda di questo successo, My Hero Academia ha voluto condividere con i suoi fan alcuni nuovi dettagli sul terzo, attesissimo film della saga, Heroes World Mission. Inizialmente presentato come Three Musketeers infatti, la nuova pellicola avrà come protagonisti Izuku, Bakugo e Todoroki, tutti dotati di un nuovo intrigante costume stealth.

Ed è proprio su questi costumi che si concentra il recente aggiornamento condiviso sui social dall’utente Twitter @Atsushi101X, regalandoci un’occhiata approfondita a quello che sarà l’aspetto dei nostri beniamini a partire dal 6 agosto. Ancora non sappiamo se questi nuovi outfit siano solo un ornamento o se abbiano, come è molto più probabile, alcune caratteristiche specifiche per aiutare i tre giovani eroi a mettere a frutto i loro Quirk.

Sono ancora molti i dettagli misteriori che riguardano questo terzo film di My Hero Academia, anche se una breve sinossi del film ci ha svelato, almeno a grandi linee gli elementi della trama originale, curata dallo stesso Kohei Horikoshi. Sicuramente però Bakugo e Todoroki avranno un ruolo centrale, accanto da Deku, in questa nuova lotta contro i villain, un nuovo passo verso il sogno di Izuku e verso un mondo più pacifico.