Netflix lavora con studio Bones su un nuovo progetto

Studio Bones è uno degli studi d’animazione nipponici che stanno vivendo il momento più positivo della loro storia. Impegnato fin dalla prima stagione nell’adattamento animato di My Hero Academia, lo studio si è reso autore anche di altri, acclamatissimi titoli shonen come Mob Psycho 100, e proprio oggi ha annunciato la sua collaborazione con Netflix su un nuovo ambizioso progetto.

Studio Bones infatti parteciperà alla realizzazione della serie animata adattamento di SuperCrooks, la miniserie a fumetti scritta da Mark Miller e Leinil Yu per Marvel. Con il nuovo film live-action, Jupiter’s Legacy, atteso all’uscita alla fine di questo mese, il progetto di Netflix potrebbe essere soltanto la punta dell’iceberg, con titoli come The Magic Order, American Jesus e Reborn che potrebbero presto avere, anche loro, un adattamento sul popolare servizio di streaming.

SuperCrooks è una serie che segue un gruppo di ex supervillain che tornano in azione per un ultimo colpo. La nuova serie animata, la cui produzione sarà curata da Bones, conterà tredici episodi, anche se la data d’uscita deve ancora essere resa nota. Tuttavia la serie avrà una premiere il prossimo giugno durante l’Annecy Festival.

Si tratta di una nuova collaborazione tra Netflix e lo studio giapponese, che per il colosso dello streaming ha già realizzato l’anime Godzilla Singular Point, già uscito nella terra del Sol Levante, e atteso all’uscita in giugno nel resto del mondo. In una conferenza stampa, Netflix ha annunciato la collaborazione di Bones a SuperCrooks spiegando che o studio era il più indicato a realizzare una serie supereroistica grazie proprio alla sua esperienza con My Hero Academia.

Uscito originariamente nel 2012 come miniserie in quattro capitoli, SuperCrooks è diventato famoso grazie allo stile peculiare di Millar e del leggendario Leinil Yu, oltre che per la grande quantità di sangue e violenza. Il progetto potrebbe essere il punto di partenza di una serie di adattamenti delle storie di Millar su cui Netflix sembra aver puntato molto forte.