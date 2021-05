The Lion’s Song è il nuovo titolo gratuito di Epic Games Store

Nonostante i report secondo cui continuare a concedere dei giochi gratuiti stia intaccando le sue finanze, Epic Games Store continua imperterrita nel suo programma, e ha rivelato quale sarà il prossimo titolo ad arrivare gratis. Si tratta di The Lion’s Song, interessante gioco di avventura testuale, sviluppato e pubblicato dal developer indie Mi’Pu’Mi nel 2017 e poi approdato su Switch nel 2018.

Attualmente il gioco free disponibile sul famoso store online di proprietà di Epic Games è Pine, un action adventure open world ambientato in un mondo distopico, dove gli esseri umani non sono affatto il vertice della catena alimentare. Il titolo sarà disponibile gratuitamente fino al prossimo 13 maggio, quando verrà sostituito proprio da The Lion’s Song, la cui disponibilità durerà poi per un’altra settimana, fino al 20 maggio.

Il titolo di Mi’Pu’Mi è un gioco d’avventura testuale ambientato nel XX secolo, che si concentra su un gruppo di artisti e scienziati austriaci e sulle loro tormentate vicende interiori, mentre si trovano ad avere difficoltà con la loro creatività e con l’ispirazione.

Ogni episodio del gioco segue un personaggio diverso, tra i quali spiccano un compositore con il blocco dello scrittore poco prima del suo concerto, un pittore che si ritrova ad affrontare la più dura delle sfide e una brillante matematica che cerca di farsi largo in un mondo accademico maschilista. Starà al giocatore influenzare, con le sue scelte, il percorso di questi personaggi e il raggiungimento dei loro obiettivi.