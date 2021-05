Red Sonja: Hannah John-Kamen sarà la protagonista

Il The Hollywood Reporter svela che l’adattamento cinematografico di Red Sonja ha trovato finalmente la sua protagonista. L’attrice Hannah John-Kamen, che recentemente ha interpretato la villain Ghost in Ant-Man and the Wasp del 2018, interpreterà la protagonista nel lungomentraggio sviluppato da Millenium e a lungo posticipato.

Joey Soloway è il regista che si occuperà del progetto ed ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Tasha Huo, sceneggiatore, showrunner e produttore della prossima serie animata dedicata a Tomb Raider di Netflix e Legendary. “Hannah è un’attrice molto talentuosa che abbiamo seguito per anni ed è Red Sonja” ha spiegato Soloway “La sua gamma, la sua sensibilità e forza sono tutte qualità che cercavamo e siamo eccitati di poterci imbarcarci in questa nuova avventura insieme“.

Sonja è stata creata negli anni ’70 da Roy Thomas e Barry Windsor-Smith per i fumetti di Conan il Barbaro editi da Marvel e basati su vari personaggi della saga letteraria di Robert E. Howard. Il personaggio di Red Sonja è poi passata di mano in mano a vari editori e Millenium ha affermato che il film sarà basato sulla sua incarnazione dei fumetti Dynamite.

Hannah John-Kamen sarà vista prossimamente nel reboot cinematografico Resident Evil: Welcome to Raccoon City.