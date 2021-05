Pokemon Esplorazioni Master: annunciata la nuova serie!

Nell’anno del 25esimo anniversario i Pokemon hanno deciso di andare completamente all-in, promettendo ai loro fan dodici mesi letteralmente spaziali. E ora per festeggiare ulteriormente è arrivato anche l’annuncio che la serie animata continuerà con la sua ventiquattresima stagione, che avrà il titolo di Pokemon Esplorazioni Master.

The Pokemon Company ha annunciato nella giornata di oggi l’arrivo di questa nuova serie anime, anche se non ha rivelato la data d’uscita, né le piattaforme sulle quali sarà disponibile, tuttavia la società si è sbilanciata affermando che alcuni episodi potrebbero fare il loro esordio già questa estate in alcuni “mercati selezionati”, e che altre premiere seguiranno nel corso della seconda metà del 2021.

Sarà proprio all’interno di Pokemon Esplorazioni Master che vedremo l’adattamento dell’arco narrativo di Suicune, l’arrivo di Pokemon fossile della regione di Galar nel roster di Ash, e l’attesa reunion del nostro eroe con i suoi vecchi Pokemon.

La breve sinossi rilasciata per il momento ci ha svelato che la serie continuerà a seguire le avventure di Ash e Goh in giro per il mondo, da Kanto a Galar. Durante tutto questo cammino, Ash continuerà a salire nei ranghi delle World Coronation Series, mentre Goh continuerà ad aggiungere Pokemon al suo Pokedex, nella sua disperata ricerca di Mew. Intanto Chloe muoverà i suoi primi passi come allenatrice Pokemon dopo aver incontrato il suo primo, misterioso, Eevee, e non mancheranno i ritorni di vecchi amici e rivali.

Se Esplorazioni Pokemon aveva seguito Ash dopo la vittoria nel torneo di Alola, facendoci vedere uno spaccato della sua vita come campione Pokemon, e presentandoci per la prima volta il mondo in modo più ampio: la serie infatti, a differenza delle precedenti, non è ambientata in una sola regione ma le ripercorre tutte, da Kanto fino a Galar. Con tutta probabilità anche Pokemon Esplorazioni Master seguirà questo schema.

Per nuove informazioni su questa serie non vi resta che continuare a seguirci con attenzione: ve ne faremo presto sapere di più!