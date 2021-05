Baldur’s Gate Dark Alliance è ora disponibile.

Come un fulmine a ciel sereno, il publisher Interplay Entertainment e il developer Black Isle Studios hanno annunciato che il classico RPG hack ‘n ‘slash Baldur’s Gate Dark Alliance, uscito originariamente su PlayStation 2 e la prima Xbox (seguite poi dal Game Cube e dal Game Boy Advance), è da oggi disponibile per PlayStation4, Xbox One e Nintendo Switch! Per quanto riguarda le versioni PC e mobile, queste verranno pubblicate entro la fine dell’anno. Il gioco presenterà una grafica migliorata e una risoluzione fino a 4K (ovviamente per le piattaforme che lo supportano), oltre a una modalità co-op locale.

Questo revival dell’originale Baldur’s Gate Dark Alliance, il cui annuncio è stato accompagnato da un trailer (che potete trovare in calce all’articolo), infonde d’azione il genere RPG facendo immergere noi giocatori nel cuore di Faerun. Oltre al loot e a salire di livello, dovremo difenderci attivamente schivando attacchi, eludendo trappole mortali e combattendo contro rode di mostri.

Avremo a disposizione 3 personaggi giocabili e personalizzabili, ciascuno dotato di incantesimi e abilità da potenziare: il combattente nanico Kromlech, l’arciere umano Vahn e la maga elfica Adrianna. Nei loro panni, visiteremo dozzine di luoghi diversi, dai sotterranei delle città fino alle cime dei monti più alti e oltre, seguendo le fila di una narrazione che si svolge in tre atti piuttosto consistenti.

