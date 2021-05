Rise of the Slime: in arrivo dal 20 maggio su console e PC

Il titolo rogue lite Rise of the Slime uscirà dall’Early Access per PC e sarà lanciato per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam il 20 maggio, hanno annunciato l’editore Playstack e lo sviluppatore Bunkovsky Games. Una demo con i primi 30 minuti di gioco e alcuni contenuti extra non ancora visti in Early Access è ora disponibile anche per Switch e PC. Di seguito il commento dello sviluppatore:

Questo è stato il mio progetto migliore dal 2018. È davvero incredibile come ci si sente a vedere il culmine delle proprie idee creative prendere vita, pronte per essere apprezzate da tutti. Grazie a tutta la community per il suo supporto e perché mi ha aiutato a sviluppare questo gioco: non vedo l’ora che termini il periodo di Early Access per Rise il 20 maggio. Spero che i giocatori trovino piacevole il titolo.

Di seguito una panoramica del gioco, tramite Playstack:

Offrendo un mix unico di gameplay profondo e tattico da rogue lite con un’avventura a scorrimento laterale, Rise of the Slime catapulta l’eroe Slime in un mondo incantato e pericoloso. Aiutate Slime a superare le difficoltà giocando carte incredibilmente potenti in un combattimento a turni contro un gruppo di nemici, anche se potreste sentirvi malissimo a bagnarli con l’acido. Con l’aiuto dei vostri compagni vivrete straordinarie avventure, attraverserete terre meravigliose ed esotiche, da paludi di fuoco a paludi tossiche!

Caratteristiche principali