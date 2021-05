Nintendo ha speso una somma record in ricerca e sviluppo

Giusto ieri veniva pubblicato da Nintendo il rapporto trimestrale delle vendite, eppure anche oggi emergono nuovi ed interessanti dati relativi alle dinamiche economiche della rinomata azienda giapponese, nonché su quelli che potranno essere i suoi piani per il futuro. Stando ai suoi ultimi rapporti fiscali, infatti, lo scorso anno Nintendo ha speso la somma record di 880 milioni di dollari in ricerca e sviluppo (R&S) per quello che sarà il successore di Nintendo Switch.

La cifra da capogiro è stata riportata da Daniel Ahmad, senior analista di ricerca di Niko Partners, e copre un arco temporale di 12 mesi che si è concluso il 31 marzo 2021. Nonostante si tratti del più grande importo in dollari che l’azienda abbia mai investito in R&S, è opportuno notare che ciò rappresenta solamente il 5,3% delle entrate totali di Nintendo, cosa che rende ancora più evidente la forte crescita generale dei profitti a cui sta andando incontro negli ultimi tempi.

La società ha spiegato il ragionamento dietro questo suo modus operandi durante una sessione di Q&A, di cui è stata fornita una panoramica su Twitter da David Gibson, analista e consulente per gli investimenti presso situato attualmente in Giappone. Nintendo ha riferito che il motivo principale dell’incremento della spesa in R&S è stato l’aumento dei costi del software e dell’outsourcing. L’azienda di Kyoto sta inoltre investendo nel suo servizio online e ha affermato che, poiché l’ibrida Nintendo Switch si trova a circa metà del suo ciclo vitale, era importante cominciare a investire nello sviluppo del suo successore.

Che l’annuncio ufficiale della tanto vociferata Nintendo Switch Pro da parte della grande N sia ormai dietro l’angolo? Noi speriamo proprio di sì, anche perché l’E3 2021, da sempre la vetrina ideale per le presentazioni di questo genere, è praticamente alle porte. Non ci rimane che pazientare ancora un poco… Ovviamente noi di GamesVillage.it vi terremo aggiornati! Nel frattempo, fateci sapere la vostra opinione al riguardo con un commento.

Nintendo continues to invest heavily in R&D.

In FY2020/21 it spent approximately $880 million on R&D, more than any prior year.

Although I will note that this represented 5.3% of total revenue, which is a lower percentage than prior years, because of strong rev. growth. pic.twitter.com/RVgVg14uQs

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 6, 2021