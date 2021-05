Outriders: il ripristino dell’inventario è finalmente iniziato

Outriders è uno dei molti titoli che hanno subito successo fin dal day one. Nessuno però può negare che Outriders abbia avuto un lancio che ha infranto le aspettative, ma da dopo il post-lancio, sono stati riscontrati diversi problemi chiave. A suo merito, lo sviluppatore People Can Fly si è affrettato a risolvere i problemi nel minor tempo possibile. Lo sforzo di ripristino dell’inventario da parte di People Can Fly è iniziato mercoledì con l’intenzione di distribuire gli aggiornamenti in più fasi.

I giocatori del gruppo A sono stati i giocatori più duramente colpiti dal recente bug. Non solo, il Gruppo A ha sperimentato la cancellazione del personaggio, ma sono anche i giocatori che non erano più in grado di accedere al gioco. Il Gruppo B include giocatori che non sono stati colpiti in modo così grave come il Gruppo A. Fanno parte di questo gruppo, i giocatori che hanno perso oggetti ma sono stati comunque in grado di accedere al gioco. I giocatori del gruppo B avranno fino a 20 oggetti leggendari che erano nel loro inventario da ripristinare. Esiste anche un gruppo C coinvolto in questo processo. Il gruppo C include tutti i giocatori che non sono stati in alcun modo influenzati dal bug. Il problema è che People Can Fly non è in grado di distinguere tra il Gruppo B e il Gruppo C. I giocatori del Gruppo A sono più facili da rintracciare, poiché non possono accedere. Tutti gli altri potrebbero o meno aver perso un oggetto. Di conseguenza, People Can Fly tratta tutti i giocatori del Gruppo B e del Gruppo C allo stesso modo. Ciò significa che alcuni giocatori potrebbero ottenere oggetti leggendari che non si erano resi conto di aver perso durante il gioco.

Non è stato ancora reso disponibile alcun periodo di tempo per la restituzione degli oggetti leggendari mancanti per i giocatori del gruppo B e gruppo C. People Can Fly deve ordinare il bottino leggendario passato di ogni singolo giocatore, cercando gli oggetti rimossi in un modo specifico. Si spera che People Can Fly condivida presto ulteriori informazioni. Outriders è ora disponibile su PC tramite Steam, PS4, PS5, Stadia, Xbox One e Xbox Series X / S. Continuate a seguirci, per maggiori informazioni.