Crying Suns: il roguelike sci-fi arriverà su Nintendo Switch il 27 maggio

Il publisher Humble Games e il developer Alt Shift Studio hanno annunciato con un trailer (che potete trovare in calce all’articolo) l’arrivo su Nintendo Switch di Crying Suns, roguelike sci-fi uscito originariamente nel dicembre 2019 per PC e Mac tramite Steam, GOG e Humble Store, per essere poi seguito nell’estate 2020 dalle versioni iOS e Android. Il titolo raggiungerà la console ibrida di Nintendo il 27 maggio.

Con oltre un milione di giocatori sulle diverse piattaforme, Crying Suns si presenta come un gioco tattico-narrativo che ci mette nei panni di Ellys Idaho, comandante della flotta spaziale alle prese con l’esplorazione di un impero misteriosamente caduto. In questa esperienza roguelike profondamente ispirata ai classici della fantascienza come Dune o Foundation, ogni run di successo svela progressivamente la verità sulla storia post-apocalittica tenuta finora nascosta. Andremo incontro a varie fasi di gameplay, l’esplorazione dei pianeti per le risorse e i combattimenti tattici tra flotte spaziali, ma anche al compimento di scelte che potranno influenzare – sia in negativo che in positivo, il corso degli eventi narrati.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento! E per rimanere in tema roguelike, date un’occhiata alla nostra recensione di Returnal.