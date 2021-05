Genshin Impact: probabilmente Ayaka arriverà dopo il banner di Yoimiya, rumor

Genshin Impact ha assistito a una crescita enorme negli ultimi mesi, con il gioco che vantava un numero di giocatori di 40 milioni solo alla fine dello scorso anno. Con l’arrivo dall’aggiornamento 1.4 il mese scorso, il gioco ha ricevuto molti nuovi contenuti ultimamente. La patch ha aggiunto nuove missioni, armi, oggetti, il ritorno dei banner di Venti e di Tartaglia (Childe), e un nuovo personaggio Cryo, Rosaria, inoltre sono stati inseriti gli eventi Hangouts. MiHoYo ha lanciato a fine aprile l’aggiornamento 1.5, insieme alla versione per PlayStation 5 del titolo e ha introdotto il sistema abitativo (housing system) e due nuovi personaggi, Eula, un Cryo cinque stelle, e Yanfei, un Pyro quattro stelle.

Dei nuovi e recenti rumors su Wangsheng Funeral Parlor Discord suggeriscono la data di uscita per il banner Ayaka e anche per Yoimiya, un nuovo personaggio che si ipotizza arriverà in futuri aggiornamenti. Secondo la fuga di notizie, Yoimiya apparirà nel primo banner nell’aggiornamento 1.7 ( per la miHoYo il 2.0), che arriverà il 21 luglio 2021, quando sarà stata ormai introdotta la regione di Inazuma. Si afferma che Ayaka, arriverà farà subito dopo il banner di Yoimiya. Viene affermato anche che Ayaka potrebbe essere ritardata a favore dell’Electro Archon. Purtroppo non abbiamo ancora immagini o video trapelati che mostrino i modelli modelli o i talenti dell’Electro Archon e che arriverà da un momento all’altro. Inoltre sono trapelati anche i dettagli del personaggio di Yoimiya. Di seguito una panoramica tramite Wangsheng Funeral Parlor Discord:

rarità: 5 stelle

visione: Pyro

arma: arco

occupazione: fanciulla del santuario

gameplay e abilità: tutto quello che sappiamo è che Yoimiya, esattamente come Amber, può eseguire un tiro mirato più preciso. Durante la mira, le fiamme si accumulano sulla punta della freccia.



Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase disviluppo.