The Caligula Effect 2: nuovo secondo trailer

Dopo il primo trailer ufficiale, l’editore FuRyu e lo sviluppatore Historia hanno pubblicato il secondo trailer ufficiale di The Caligula Effect 2.

Ecco una panoramica generale tramite NIS America:

Regret ha creato il mondo di Redo per salvare le persone dai loro rimpianti passati imprigionandole inconsapevolmente in una simulazione. Per sfuggire a Redo, ristabiliscono il Go-Home Club, un gruppo di resistenza che cerca di combattere contro Regret e le sue forze dell’ordine.

Caratteristiche principali

Benvenuto alla Tatefushi Academy – Incontra i volti nuovi del Go-Home Club. Recluta altri studenti per aiutarti, sfida il virtuadoll, Regret e i suoi nemici cercando di fuggire dal falso mondo di Redo!

Battaglie breakout – Utilizza la catena immaginaria per prevedere le mosse dei tuoi nemici e formare la strategia perfetta, utilizzando tecniche calcolate per ottenere un vantaggio tattico in combattimento.

Un paradiso indimenticabile – Gli scenari della storia realizzati dallo scrittore di Persona Tadashi Satomi e dal regista Takuya Yamanaka, si uniscono a una colonna sonora mozzafiato, rendendo il mondo di Redo un’esperienza visiva e audio memorabile.

Ricordiamo che The Caligula Effect 2 sarà disponibile per PlayStation 4 e Switch il 24 giugno in Giappone e questo autunno in Nord America ed Europa.